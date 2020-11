Un nouveau Brésilien veut rejoindre la Capitale !

Le joueur de Palmeiras Gabriel Menino, veut rejoindre le club de la capitale dans les prochaines années. Le Brésilien a accordé une interview à Fox Sports et annonce que son principal objectif pour les prochaines saisons sera de rejoindre le PSG pour évoluer avec Neymar au sein de l’attaque parisienne. Un bel objectif encore loin d’être réalisable.

« C’est mon objectif et mon rêve de jouer en Europe, de faire partie d’une grande équipe européenne. Je me bats et je travaille dur ici à Palmeiras pour grandir et pour que, quand j’arrive là-bas, ce ne soit pas pour un an, mais pour construire une histoire. Je veux être une grande idole dans une équipe européenne, je veux devenir un joueur expérimenté, gagner plein de titres et réaliser mes rêves. Où ? Il y a Barcelone, de mon idole Messi, le PSG de Neymar, le Real Madrid », a lâché le joueur lors de cette interview.