Titulaire avec le Brésil il y a quelques heures lors de la victoire 1-0 face à la Colombie, Neymar a précisé il y a quelques semaines qu’il envisageait de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais Cafu espère que la star du PSG ne tiendra pas sa promesse.

Ancien capitaine de la Seleçao, il demande à Neymar de continuer et poursuivre sa carrière de footballeur en club comme en sélection. Selon lui, le Brésil ne possède pas d’idole ou d joueur capable de représenter le pays dans le monde entier. « Si cela devait arriver, ce serait sa décision et il faudrait la respecter. S’il pense qu’il doit prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde au Qatar, le Brésil perdrait un crack. Ce serait dommage parce qu’il est très jeune et c’est une référence du football mondial. Je pense qu’il a encore beaucoup de choses à faire, » a-t-il confié au média portugais « Record. »

Avant de poursuivre : « Le successeur de Neymar en tant qu’idole du Brésil ? Pour être honnête, je ne sais pas. Malheureusement, le Brésil manque cruellement d’idoles aujourd’hui. Et ce n’est pas seulement le Brésil. Je crois que le football mondial manque d’idoles, a estimé la légende auriverde. On a de grands joueurs comme Vinicius et Rodrygo, mais il n’y a pas encore une idole comme Neymar au Brésil. »