Arrivé au club hier soir, il a enfin pu découvrir les locaux et ses futures coéquipiers. L’occasion pour également se présenter et découvrir un peu son numéro de maillot. Et l’ancien milieu de terrain de Liverpool évoluera avec les numéro 18 dans le dos. Un numéro qu’il récupère après le départ de Moise Kean de retour à Everton suite à son prêt au PSG la saison dernière.

Notre recrue @GWijnaldum a accordé une interview à #PSGtv à son arrivée à Paris. L'international néerlandais évoque ce nouveau défi dans sa carrière, et les ambitions qui l'animent ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021