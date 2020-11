Absent depuis plusieurs semaines, Juan Bernat souhaite retrouver les terrains le plus tôt possible.

Savez-vous comment on dit manque en espagnol ? Juan Bernat. Alors ce n’est pas parce qu’il n’est pas la, que le PSG s’est fait renverser à Monaco. C’était vendredi dernier pour la 11e journée de Ligue 1, l’équipe du Rocher a réalisé une magnifique remonté, pour finalement l’emporter 3-2. Et sur son coté gauche Layvin Kurzawa ne brille pas, et n’arrive pas à faire oublier l’international Espagnol.

Absent depuis le mois de septembre et une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le latéral donne tout pour revenir le plus rapidement possible. Le garçon s’est même déjà fixé une date de retour. « Je pense qu’en février, ou mi-mars, je pourrai être de retour. C’est le moment où les titres commencent à se décider, je veux essayer d’en remporter le plus possible. Peut-être qu’en décembre, je pourrai recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce sera pour janvier peut-être », a expliqué l’Ibère, interrogé par l’Agence France Presse. Un retour qui serait de bon augure pour le Paris Saint-Germain.