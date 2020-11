Absent depuis plusieurs semaines, Juan Bernat souhaite retrouver les terrains le plus tôt possible.

Absent depuis le mois de septembre pour une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le latéral donne tout pour revenir le plus rapidement possible. Le garçon s’est même déjà fixé une date de retour. « Je pense qu’en février, ou mi-mars, je pourrai être de retour. C’est le moment où les titres commencent à se décider, je veux essayer d’en remporter le plus possible. Peut-être qu’en décembre, je pourrai recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce sera pour janvier peut-être », a expliqué l’Ibère, interrogé par l’Agence France Presse. Un retour qui serait de bon augure pour le Paris Saint-Germain.