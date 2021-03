Le directeur sportif du PSG est confiant avant de retrouver le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions le mois prochain.

Après avoir surclassé le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aura le droit à sa revanche de la finale de l’an dernier, en quart de finale face au Bayern Munich. Un gros morceau qui n’effraie pas pour autant le directeur sportif du PSG, Leonardo. De passage au micro de RMC Sport après le tirage au sort en direct de Nyon, en Suisse, le Brésilien en a profité pour donner son avis sur ce duel de colosses.

« Je pense que c’est intéressant de répéter la finale. C’est normal que pour aller au bout de la Champions League on doive passer par tout le monde et là, on doit passer tout de suite en ¼ de finale par une équipe qui est peut-être la plus en forme du moment et qui vient de gagner beaucoup de titres, dont la Champions League contre nous. Mais c’est toujours intéressant de jouer des équipes importantes comme ça. Honnêtement, je pense qu’on a une équipe qui a quand même une grande expérience, ils sont jeunes mais ils ont beaucoup de vécu dans la compétition et certains l’ont déjà gagnée. C’est pour ça qu’on est toujours optimistes : c’est une compétition qui commence à rentrer en nous, pour tout le monde. C’est une compétition tellement intéressante, et le fait de jouer des matchs comme ça fait vraiment plaisir. Après c’est la difficulté de la compétition, ça se joue sur chaque détail. C’est une année particulière, on ne peut pas oublier ça. Tout est un peu différent, un peu compliqué de temps en temps, mais je pense que c’est le cas pour tout le monde. Dans ces moments-là, commencer à décider c’est toujours plus excitant par rapport au match, même si on n’a pas de public, même si on n’a pas beaucoup de choses, ça reste une compétition formidable. »