Suite au scandale raciste survenu hier au Parc des Princes lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir, le ministre roumain des Sports a pris la parole pour condamner les propos tenus par le quatrième arbitre Sebastian Coltescu à l’encontre de Pierre Webo, l’entraîneur adjoint des joueurs d’Istanbul.

Le monde du ballon rond a vécu une soirée historique. Hier, le Parc des Princes a été le théâtre de la goutte d’eau de trop en matière de racisme dans le football. Interrompue en raison du comportement maladroit, mais néanmoins raciste, du quatrième arbitre Sebastian Coltescu, la rencontre entre le PSG et Basaksehir a basculé dans une autre dimension. Suite à ce scandale, les réactions des footballeurs, des sportifs et des hauts responsables de la société n’ont pas tardé à inonder les réseaux sociaux et les télévisions.

Ce mercredi, le ministre roumain des Sports, Ionut Stroe, a dénoncé les mots racistes prononcés par son compatriote et arbitre, Sebastian Coltescu. « Je présente mes excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas » a-t-il déclaré pour la chaîne DigiTv.