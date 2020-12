L’entraîneur du FC Barcelone assure que le huitième de finale de Ligue des champions ne sera pas une partie de plaisir pour les Parisiens.

En février prochain, le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions. Un match de gala à l’arrière-goût de revanche pour les Parisiens, encore traumatisés par la remontada de 2017. Mais cette saison, le PSG semble bien mieux armé que les Catalans. Un avis que le tacticien Ronald Koeman ne partage pas. Présent en conférence de presse après le tirage, le coach du Barça a insisté sur le fait que la rencontre serait aussi difficile pour eux que pour les Parisiens.

« Nous savions que nous pouvions avoir une équipe forte, nous avons le PSG, mais ce sera aussi difficile pour eux car nous sommes aussi une équipe forte et je vois un match assez équilibré », a confié Koeman face aux médias. « Ces dernières années, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour avoir une équipe qui peut se battre pour de grands titres comme la Ligue des champions et la saison dernière, ils ont atteint la finale, c’est une équipe qui se doit d’être présente tout le temps. Nous voulons aussi l’être, je m’attends à un duel spectaculaire et très plaisant. C’est un tirage difficile, mais c’est du 50-50. Ils voudront rester en C1, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et nous avons de grands joueurs, ce sera un match intéressant, tant à Barcelone qu’à Paris. »