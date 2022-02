Libre de s’engager avec l’écurie de son choix, Kylian Mbappé laisse durer le suspense. Pour tenter de le convaincre, le PSG vient de formuler une offre démentielle qui ferait de lui le joueur le mieux payer au monde.

Au cœur des tumultes, Kylian Mbappé cristallise toutes les tensions. Son avenir ne cesse d’être scruter que ce soit par les plus grandes écuries européennes ou par son propre pays. Engagé dans un truel entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid mais aussi Liverpool, dernier candidat en date, l’international français est source de toutes les convoitises. Sa dernière sortie en Ligue des Champions n’a pas aidé en attisant des flammes déjà rougeoyantes. Si aujourd’hui, l’offensif de 22 ans n’a rien laissé transparaître sur son futur, la tendance serait à un départ au Real Madrid. Situation que veut éviter le Paris Saint-Germain, prêt à tout pour le conserver, même à commettre les plus grandes folies.

Selon les informations révélées The Independant, le Paris Saint-Germain viendrait de formuler une offre démentielle à Kylian Mbappé afin de le convaincre de prolonger son contrat qui touche à sa fin en juin prochain. Une proposition assortie d’un salaire d’1,2 millions d’euros par semaine soit plus de 63 millions d’euros par an. Des émoluments qui feraient de lui le joueur le mieux payé au monde, et de loin. Une offre que Kylian Mbappé étudierait à l’heure actuelle.

S’il décide de partir libre en juin prochain, l’attaquant français pourra rejoindre le club de son choix. Le Real Madrid tient la corde, mais Liverpool s’apprête également à formuler une offre exceptionnelle. Qu’on se le dise : rien n’est joué dans le dossier Mbappé !

