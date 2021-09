Le milieu de terrain international portugais Danilo Pereira a été interrogé par « PSG TV » et parle du match contre Manchester City ce mardi soir à partir de 21 heures.

L’ancien joueur du FC Porto s’attend à un vrai duel face au champion d’Angleterre mais assure que les Parisiens vont tout donner. « Je sais que Manchester City est une équipe bien organisée, ils se connaissent très bien entre eux. Le match sera chez nous, nous devrons être bien préparés car ce sera un match difficile. Je pense que pour une telle confrontation la demande n’est pas la même et la concentration non plus. Nous allons tout donner. » Explique-t-il.