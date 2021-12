Interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé a préféré recentrer le débat sur le choc à venir entre le PSG et le Real Madrid.

Alors que Kylian Mbappé est déjà annoncé comme un joueur du Real Madrid la saison prochaine, il va d’abord retrouver les Merengues fin février en huitième de finale de la Ligue des champions. Un duel que le prodige de Bondy a hâte d’aborder sous les couleurs du PSG. « Le Real Madrid ? En janvier, c’est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100 %. Et j’en suis très heureux. Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler. La seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG », a lancé l’attaquant Parisien dans une interview accordée à CNN.

Le Français est également revenu sur son transfert avorté l’été dernier : « Je ne regrette pas car j’ai été honnête. Je dis ce que j’ai sur le cœur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c’est un sentiment, quelque chose de personnel. Mais, bien sûr, je suis heureux de rester, de jouer avec Leo Messi et tous les gars. Parce que c’est aussi ma ville. […] Je suis heureux et je veux tout gagner cette saison. »