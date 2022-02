Dans un entretien pour Le Parisien, Loïc Perrin (ancien joueur stéphanois et actuel coordinateur sportif des verts) a livré ses clefs du match avant le déplacement de Saint-Étienne sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi à 21h, comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

L’ancien défenseur des Verts connait parfaitement le PSG. Défaits la semaine passée sur la pelouse de la Beaujoire à Nantes (3-1), Loïc Perrin est bien conscient que les Parisiens perdent rarement deux matchs consécutifs, et auront surement soif de revanche ce soir. Face à l’attaque Neymar – Mbappé – Messi annoncée, Perrin dit espérer un jour sans du PSG et un match exceptionnel de l’ASSE pour faire un résultat au Parc des Princes. « Il faut un bon gardien déjà. Alban Lafont a fait un match extraordinaire. Sans lui, les Parisiens auraient pu facilement l’emporter 6-3 par exemple. Il faut que Paris ne soit pas dans un bon jour et qu’on fasse un match exceptionnel. C’est une tâche pas forcément évidente de les jouer quand ils viennent de perdre. Après, on n’a clairement rien à perdre. » a déclaré le coordinateur sportif stéphanois.