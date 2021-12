Recruté pour 85 millions d’euros il y a déjà deux ans en provenance de l’Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt est en proie aux doutes. Sur le départ, son agent, Mino Raiola, offre ses services à de nombreuses écuries européennes dont le PSG. Une cible de choix pour Leonardo.

Titulaire indiscutable à la Juventus Turin, Mattijs De Ligt devient petit à petit le patron de la défense turinoise. Pourtant, son influence sur le terrain tarde à prendre de l’ampleur comparé à celle qu’ont des anciens comme Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. A 22 ans, le Néerlandais est impatient et ne compte pas s’éterniser dans un club en déclin, ce qu’est devenu la Vieille Dame depuis plusieurs saisons. Les Bianconeri ne sont désormais même plus capable de se battre pour le titre en Serie A. Une désillusion pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam qui souhaite rebondir dans un club de plus grande envergure. L’opération s’annonce néanmoins délicate alors que pour déloger le défenseur central, il faudra négocier avec la Juventus Turin ou lever sa clause libératoire d’une valeur de 150 millions d’euros.

Très présent dans la presse, son agent, Mino Raiola, a récemment confirmé les envies de départ de son jeune poulain avant de confirmer les pistes potentielles. Si la Premier League reste un point de chute idéal, le Néerlandais cible d’autres puissantes écuries telles que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid : « Je pense que nous savons tous quels sont les clubs à mentionner ici, et avec tout le respect que je vous dois, on ne parle pas de clubs comme le Fortuna Düsseldorf. Nous verrons bien cet été. La Premier League ? C’est possible oui, tout comme le Barça, le Real Madrid ou le PSG« , a lâché sans pincette le célèbre agent Mino Raiola dans des propos relayés par le média néerlandais NRC.

Il fut un temps, Matthijs De Ligt était une cible de choix pour Leonardo qui faisait de lui une piste privilégiée pour pallier, à l’époque, le départ de Thiago Silva. Aujourd’hui, il pourrait être un complément de prestige pour le trio Marquinhos, Kimpembe, Ramos.