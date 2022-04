Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 6-1, contre Clermont lors de la 31e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Neymar, qui s’est offert un triplé, regrette que la complicité avec Lionel Messi et Kylian Mbappe arrive en fin de saison.

La saison 1 de la MNM est décevante même si un semblant de complicité est présent lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain. Samedi soir lors de la victoire, 6-1, du club de la capitale contre Clermont, Neymar et Mbappé ont inscrit un triplé et Lionel Messi a délivré trois passes decisives. Une complicité qui arrive tardivement pour le brésilien.

«Je suis très satisfait et heureux d’avoir marqué mon premier triplé de la saison. Encore plus heureux pour la victoire et pour notre attitude. C’est important que l’alchimie entre nous soit un peu plus importante à chaque match. Malheureusement, tout le monde est pratiquement à 100% à la fin de la saison. C’est dommage, mais je suis très heureux de tout ce que nous montrons sur le terrain. C’est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs qui sont très intelligents. Leo et Kylian sont hors du commun, ce sont deux génies », a réagi Neymar sur PSG TV.

Dimanche prochain, le Paris Saint-Germain peut se rapprocher à 99,9% du titre de champion de france en s’imposant contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir à 20h45, en clôture de la 32e journée de Ligue 1.