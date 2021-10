Dans une interview accordée à Amazon Prime, qui sera diffusée quelques minute avant le classique face à l’Olympique Marseille, Marco Verratti a volé au secours de Neymar énormément critiqué ces dernières semaines.

« Je comprends parfaitement (ce que ressent Ney, NDLR) et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit, a répondu le champion d’Europe italien. On nous demande de nous comporter comme des personnes normales mais quand on agit comme des personnes normales on nous le reproche. On nous répond qu’on ne peut pas agir ainsi car on est des footballeurs. C’est toujours comme ça avec les footballeurs. De l’extérieur tout le monde pense qu’on gagne beaucoup d’argent pour jouer au foot. Mais c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu », a ainsi lâché Petit Hibou au sujet de Neymar lors d’un entretien accordé à Prime Vidéo et qui sera diffusé ce dimanche. Le n°10 parisien appréciera le soutien.