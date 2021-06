Sélectionné avec l’Equipe nationale espagnole pour disputer l’Euro 2020, Pablo Sarabia n’a pas apprécié les déclarations de l’ancien international néerlandais, Rafael Van der Vaart.

Dans une interview pour « Radio Marca », le joueur du Paris Saint-Germain a souhaité répondre à son homologue qui a vivement critiqué l’Espagne en expliquant que le jeu pratiqué était horrible et qu’il aimerait que les Pays-Bas rencontrent la Roja en huitième de finale. « Il s’est trompé dans ses déclarations, encore plus en étant footballeur. Il a dit de la merde. Le seul souvenir que j’ai de lui, c’est la Coupe du monde 2010 et il ne s’en est pas très bien sorti puisque nous avons remporté la finale, » a lâché l’international espagnol à quelques heures du dernier match face à Slovaquie ce mardi soir à partir de 18 heures.