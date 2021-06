Ancien international néerlandais, Rafael Van der Vaart est revenu sur la qualification des Pays-Bas pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 et il s’est montré très très dure avec la sélection espagnole.

Possible adversaire des Oranjes en huitièmes, il ne voit absolument rien dans ce groupe espagnol et il ne fait pas de langue de bois. « L’Espagne est horrible. J’espère que nous (les Pays-Bas) nous allons jouer contre eux. Il n’y a rien dans cette équipe. Tout ce qu’ils font, c’est de passer d’un côté à l’autre. Ils n’ont même pas un joueur qui sache faire une dernière passe. » S’est-il exprimé au micro de la chaîne « NOS. » Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Koke, le milieu de terrain de la Roja qui lui a même répondu. « Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010. » Voilà qui lance le duel Pays-Bas – Espagne même si, pour le moment, il faut encore attendre avant de connaître le futur adversaire des Pays-Bas.