Consultant sur la chaîne l’Equipe, Jérôme Alonzo n’est pas étonné des difficultés actuelles que rencontre le Paris Saint-Germain.

Invité dans l’émission “l’Equipe d’Estelle”, il est revenu sur la défaite en Ligue des Champions ce mardi soir face à Manchester United.

“Est-ce que les signaux n’existaient pas déjà pendant le Final 8, et même pendant les finales nationales au tout début de la reprise ? Est-ce que l’euphorie et l’attente qu’on avait du PSG ne nous a pas aveuglé un petit peu ? Contre l’Atalanta, tu as deux joueurs qui te font tourner le match sinon t’es à la strada. Leipzig est passé à côté de son match donc tu n’existes pas beaucoup. Juste après, tu as Lens et Marseille, donc les signaux existaient”. A indiqué l’ancien gardien du Paris Saint-Germain.