En froid avec Marc Ingla au LOSC, Luis Campos a laissé entendre qu’il pourrait partir de son poste de directeur sportif.

Au vue de la situation, un club anglais voudrait tenter sa chance et ainsi offrir un nouveau challenge au Portugais. Si l’on en croit “Eurosport UK”, Manchester United recherche activement son directeur du football et penserait donc à Luis Campos pour occuper ce poste. L’objectif de cette future nomination est de structurer le club au niveau du recrutement et de sa stratégie dans les mercatos concernant les jeunes joueurs. Affaire à suivre…