Recruté par le Paris Saint-Germain cet été contre la somme de 60 millions d’euros, Achraf Hakimi n’envisage pas de rester très longtemps en France. Le latéral droit marocain aurait un autre objectif.

Ancien coach de l’Inter Milan et d’Achraf Hakimi la saison dernière, Antonio Conte connaît bien le joueur et s’est confié sur ses envies pour l’avenir. Il précise qu’Hakimi veut revenir au Real Madrid. « Le rêve d’Hakimi est de revenir jouer au Real Madrid, a ainsi affirmé son ancien entraîneur. Je me souviens des deux matchs de l’an passé face au Real Madrid (deux défaites 3-2 et 0-2), et notamment de l’erreur qu’il avait commise à Valdebebas. À partir de ce moment-là, il a beaucoup travaillé. […] Maintenant qu’il est l’une des équipes les plus fortes au monde, il peut devenir un crack. Il s’est amélioré sur l’aspect défensif, mais aussi dans la dernière passe. » A indiqué le transalpin devenu consultant pour « Sky Sports. »