Aux dernières nouvelles, Luis Campos prépare pas moins de 10 départs cet été au PSG.

Une grosse révolution se prépare au Paris Saint-Germain après une saison décevante marquée par le 10e de champion de France de l’histoire du club mais surtour l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. D’après les informations de nos confrères du Parisien, Luis Campos aurait déjà signé son contrat avec le PSG et aurait en tête un minimum de 10 départs pour changer radicalement le visage de l’équipe. Sergio Ramos et Keylor Navas ne font pas partie de ces 10 noms, et le quotidien francilien affirme que les deux seront toujours au club la saison prochaine.

Le média souligne également que la première décision majeure du nouveau conseiller sportif sera de licencier Mauricio Pochettino et de chercher un autre entraîneur pour prendre les rênes du PSG. Christophe Galtier est notamment cité parmi les favoris. Affaire à suivre…