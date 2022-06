Face aux médias, Sadio Mané a évoqué la possibilité d’un avenir loin de Liverpool.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, Sadio Mané pourrait bien faire faux bon aux Reds cet été. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 30 ans ne dirait pas non à un nouveau challenge. De passage en conférence de presse, le Sénégalais a lâché une petite bombe au moment d’évoquer son avenir.

« Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N’est-ce pas entre 60 et 70% des Sénégalais qui souhaitent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt ! Ne soyez pas pressés car nous verrons cela ensemble », a lancé le vainqueur de la dernière CAN, principal concurrent de Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or 2022.