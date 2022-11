Devant le tribunal de Chester, Benjamin Mendy a pris la parole pour la première fois ce lundi.

Le procès de Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City, se poursuit cette semaine à Chester, en Angleterre. Le Français a pris la parole à la barre ce lundi pour répondre des sept accusations de viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle.

« Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble. […] Quand une femme me disait non, je m’arrêtais. En prison, j’ai pensé à toute ma vie car d’habitude je n’ai pas le temps pour. J’ai pensé à ma manière de me comporter avec les femmes, sur la peur de perdre mon football. En prison, c’est la première fois que je pensais à ce que j’allais acheter à manger chaque jour. J’ai appris la valeur de l’argent, car avant, quand je voulais quelque chose, je l’achetais. »