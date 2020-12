Chelsea s’est largement imposé (3-0) contre West Ham en clôture de la 14ème journée de Premier League.

Chelsea n’a pas tremblé. Les Blues se sont imposés 3-0 contre West Ham lors du dernier match de cette 14ème journée de Premier League. L’ouverture du score est signée de l’ancien parisien Thiago Silva (vidéo ci-dessous) avant un doublé d’Abraham en moins de deux minutes (78′ et 80′). Avec ce succès, Chelsea est 5ème du championnat et West Ham 10ème. Prochain match pour Chelsea, samedi, pour un derby important face à Arsenal (18h30). Plus tôt dans la soirée, Burnley a dominé Wolverhampton (2-1).