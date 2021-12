Le championnat anglais a annoncé que 103 tests, réalisés entre le 20 et le 26 décembre, étaient revenus positifs parmi les joueurs et les staffs.

Le coronavirus touche de plus en plus de monde. Cette semaine de nombreux matchs de football ont été annulés outre-manche et d’autres devraient suivre dans les prochains jours. La Premier League a annoncé les résultats des tests réalisés la semaine dernière sur les joueurs et les staffs anglais. Sur les 15 186 tests effectués, entre le 20 et le 26 décembre, 103 se sont révélés positifs au Covid-19. Il s’agit d’un record puisque la semaine précédente il y avait 90 cas positifs.