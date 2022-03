Jérôme Rothen a donné son analyse et son point de vue concernant le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League et notamment le choc entre l’OL et le FC Porto.

Au micro de RMC Sport, le consultant a confié le bien qu’il pensait de la formation coachée par le Néerlandais. « Oui, ils peuvent sauver leur saison. Pour le moment, leur saison en championnat est très périlleuse, mais ils peuvent encore espérer finir sur le podium, même si cela va être extrêmement compliqué. Cela peut également être compliqué de jouer sur tous les tableaux, l’OL possédant de vraies ambitions en Europa League. Néanmoins, Lyon a tous les ingrédients et tous les arguments pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes dans cette compétition. Ils nous ont étonnés en phase de poule avec un parcours parfait. Plus que jamais, ils se sont mis au niveau de cette compétition. Je suis persuadé qu’ils rivaliseront avec le FC Porto et ce, même si c’est une grosse équipe, » a-t-il lancé sur l’antenne de la radio.

OL 🇫🇷 – @FCPorto_Fr 🇵🇹 en 1/8e de finale de @EuropaLeague Allez les Gones on s'attaque au leader de la Liga NOS #FCPOL #UEL https://t.co/XVFWqTE0gb — Ferveur Lyonnaise ❤️ 💙 🦁 ⚽️ (@FerveurL) February 25, 2022

