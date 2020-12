Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a indiqué qu’il était favorable à la création d’une Super Ligue Européenne dans les prochaines années. Emmanuel Petit, consultant de RMC, est totalement contre cette idée.

« Pour moi, ce n’est pas indispensable, a indiqué Manu Petit, dans Top of the foot. Inéluctable? Je n’en sais rien puisque la fronde vient aussi d’Angleterre, où des clubs réclament la Superligue également. Pour moi, elle existe déjà, c’est la Ligue des champions. Chaque année, on l’a réformé pour permettre aux grands clubs de conserver une certaine hégémonie. Si tu fais ça, tu vas appauvrir toutes les compétitions nationales. Derrière, il va y avoir un jeu de cartes terrible jusqu’au football amateur. »

Avant de poursuivre : « L’entre-soi depuis 20-30 ans, toutes les décisions qui ont conduit à certaines réformes ont toujours été prises dans le même sens, toujours à aller dans le sens des clubs historiques. Cette menace vient de la FIFA, qui veut contrer l’UEFA. Tous les présidents de ligues en Europe sont vent debout contre ce projet-là. Ce serait pour moi la mort pure et simple du football. C’est l’argent qui les intéresse, ils s’en foutent du reste. »