Victoire 2 buts à 1 pour les Aiglons ce samedi soir à domicile contre le Stade Brestois dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.

OGC Nice – Stade Brestois 2-1 : Face à une formation 19e du classement et en quête d’un premier succès, le club de la Côte d’Azur a trouvé l’ouverture sur des buts de Jean-Clair Todibo (45e) et Melvin Bard (61e). Les visiteurs ont sauvé l’honneur dans les arrêts de jeu par Franck Honorat (92e). Avec 16 points, Nice s’empare de la troisième place avec deux unités de plus que l’Olympique de Marseille, en déplacement à Lille dimanche.