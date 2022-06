Ancien attaquant du FC Barcelone et aujourd’hui à l’Atletico Madrid Luis Suarez n’évoluera pas dans le championnat espagnol la saison prochaine. Agé de 35 ans, l’international uruguayen devrait terminer sa carrière en Argentine du côté de River Plate.

C’est une énorme sensation que le club argentin s’apprête à réaliser. Mythique club du championnat en Argentine et même plus généralement du continent sud-américain, River Plate va pouvoir présenter sa future recrue. Une recrue XXL du nom de Luis Suarez qui va évoluer sous les ordres de Marcelo Gallardo. « Il y a des chances. Je pense que l’un des deux (lui ou Miguel Borjeo ndlr) arrivera certainement, mais avant cela, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons aujourd’hui. S’ils nous rejoignent, cela enrichira l’équipe et donnera un nouvel espoir« , a-t-il déclaré à propos de la signature potentielle de l’attaquant, après la victoire 2-1 de River Plate ce week-end.

Actuellement à Ibiza pour se remettre de sa blessure au genou, Suarez devrait être accueilli en véritable rockstar dans la capitale argentin dans les prochains jours…