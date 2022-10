Lourdement battu à la maison ce mardi soir en Ligue des champions par le Bayern Munich sur le score de 3 buts à 0, le FC Barcelone a dit adieu à ses espoirs de qualification en huitièmes de finale de la C1. Pour efface ça, Xavi vise… un quadruplé !

Un énorme coup dur pour le club catalan son entraîneur mais également les joueurs qui accusent le coup pour certains, comme jeune Pedri qui a utilisé le mot de désastre. Un désastre sportif mais également financier pour les dirigeants qui avaient tablé leur budget de la saison sur un quart de finale de Ligue des champions et un titre de champion d’Espagne. Une véritable catastrophe que tente d’atténuer comme il peut le coach blaugrana Xavi Hernandez. Avec une deuxième place en championnat juste derrière le Real Madrid et des résultats positifs sur la scène nationale, tout n’est pas noir pour le FCB.

Après la déroute munichoise, Xavi s’est exprimé devant la presse et il a tenu à mettre les choses au clair. Aujourd’hui l’objectif du Barça est de tout gagner et faire un quadruplé. “Nous devons nous battre pour tous les titres dans les prochains mois. Il y a la Ligue Europa, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe. Je suis convaincu que nous pouvons nous battre dans toutes les compétitions. Je pense vraiment que la Liga est au même niveau que la Premier League.” a martelé l’actuel entraîneur catalan qui est conscient que sa situation pourrait très vite s’assombrir en cas de nouvel échec dans les prochains mois…

Un voeu pieu ? Une communication résolument positive ? Une méthode Coué ? Un peu tout cela, en vérité. Le FC Barcelone, malgré le recrutement de Robert Lewandowski, ne parvient pas à retrouver le lustre d’antan. La faute à un effectif encore trop insuffisant à certains postes, notamment en défense. La faute à une confiance aveugle à la vieille garde des Busquets, Piqué et Alba, que Xavi a connu en tant que joueur. La faute à une décennie de mauvaise gestion, d’abandon de la Masia, d’erreurs répétées dans le recrutement… Tout est à reconstruire au Barça. Ce n’est pas une Coupe du Roi qui changera la donne.