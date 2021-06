Journaliste football, Denis Balbir donne son avis sur la future recrue de l’Olympique de Marseille, à savoir le Brésilien Gerson. Il pense que ce n’est pas une si bonne idée que cela.

« Pour moi, Marseille fait fausse route. Déjà ils ont fait fausse route avec l’entraîneur choisi (Jorge Sampaoli). On vend un projet d’ambition sur l’image. Gerson, c’est aussi ça. On nous dit que le Brésilien vient à Marseille pour Sampaoli. Si dans six mois Sampaoli n’est plus là, il se passe quoi ? A moins qu’il soit vraiment hors normes, Gerson sera mis de côté par le nouvel entraîneur… Ce qui me dérange, c’est qu’il n’y a pas de prise de conscience. Le club a vécu une belle époque entre les Gignac, Mandanda, Payet, Thauvin. L’ère tire à sa fin et l’OM se trompe totalement dans sa communication vers l’extérieur. Il aurait fallu faire preuve de plus d’humilité, recruter malin, à moindre coût. » A-t-il annoncé sur son blog.

Avant de terminer : « Là, on bombe le torse. On annonce Gerson pour 30 M€. Du coup, chez les supporters, ça va logiquement s’enflammer, rêver de titre, de concurrencer Paris… La manière dont le club a trouvé l’argent ? On s’en fout. S’ils ont pris Gerson, c’est que la suite du recrutement s’annonce fabuleuse. Peut-être que ce sera le cas mais qu’on nous explique comment des clubs sont en train de mourir et gratter dans les bas de laine pour 2-3 M€ et d’autres parmi les plus endettés peuvent se permettre un « pari » à 30 M€. Car oui, Gerson, ça reste un pari nécessitant une acclimatation. Frank McCourt a-t-il remis au pot ? Est-il soutenu par d’autres fonds ? Généralement, quand on remet au pot, c’est éponger la dette, pas pour recruter. »