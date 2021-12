Pour Daniel Riolo, membre historique de l’after Foot, il est difficile de juger les performances de l’Olympique de Marseille car les résultats ne reflète pas les prestations collectives des phocéens.

En l’espace d’une semaine, l’Olympique de Marseille s’est incliné, 2-1, face à Brest, dans un match globalement maîtrisé avant de s’imposer, 2-0, sur la pelouse de Strasbourg en affichant un visage assez défensif. Depuis quelques semaines les marseillais alternent entre les bons et les mauvais résultats. Pour Daniel Riolo, « L’OM en ce moment, c’est assez incompréhensible ».

« L’OM en ce moment, c’est assez incompréhensible parce que le match de la semaine dernière, les Marseillais font une super première période, contre Brest, et il perde une rencontre complètement folle. Aujourd’hui (dimanche), l’OM va gagner à Strasbourg une équipe en pleine forme et ils gagnent 2-0 alors qu’effectivement, il ne s’est pas passé grand-chose avant le fameux retourné de (Bamba) Dieng. C’est très compliqué de comprendre ce que fait l’OM en ce moment. La prestation est très moyenne, Marseille a endormi le match avec une possession stérile et inintéressante. L’OM est deuxième avec 32 points et un match en moins, donc (Jorge) Sampaoli a plein de motifs pour être satisfait. Je ne suis pas sûr qu’il le soit à 100%. Néanmoins, il est deuxième avec la perspective que ça ne peut que s’améliorer » a conclu Daniel Riolo.