Consultant pour la télévision française, Jean-Michel Larqué donne son avis sur le choc de cette 14e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Il pense que les Lyonnais sont en mesure de l’emporter au Parc des Princes.

Sur « RMC », l’ancien capitaine de l’AS Saint-Etienne a livré son analyse et voit bien l’OL faire un joli coup face au club de la capitale. « Lyon peut rivaliser avec le PSG dans certains secteurs du jeu. Ce match arrivera après une semaine compliquée pour Paris. En plus, l’OL a retrouvé un certain équilibre dans tous les domaines. Sur le plan individuel, ce sera difficile de rivaliser pour les Lyonnais. »

Avant de conclure : « Par exemple, la défense centrale du PSG est légèrement supérieure à celle de l’OL. Mais est-ce que Marquinhos va jouer ou pas ? S’il ne joue pas, ce serait ennuyeux… Je pense que Lyon peut rivaliser au milieu de terrain. C’est un secteur où Paris tâtonne. Je pense qu’avec Aouar, Paqueta et Guimaraes, les Lyonnais sont au moins aussi forts que les Parisiens dans l’entrejeu. Devant, les attaquants lyonnais se sont réveillés, comme Toko-Ekambi. Les Gones ont donc des arguments pour déséquilibrer le PSG, surtout que Paris subit beaucoup d’occasions dans les grands matchs… »