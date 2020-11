Consultant réputé en France, Habib Beye donne son avis sur la VAR dans le football. L’ancien marseillais pousse un véritable coup de gueule.

Sur le plateau du Canal football Club, Habib Beye a donné son avis sur la vidéo dans le football et pense que c’est une gangrène plus qu’autre chose pour le football. Il milite pour que le monde du football se réveille et monte au créneau pour arrêter tout ça.