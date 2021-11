Blessé pendant deux mois et très gourmand pour son futur contrat, Paul Pogba pourrait faire ses adieux à Old Trafford plus rapidement que prévu.

Et si Paul Pogba avait joué son dernier match sous les couleurs de Manchester United le 2 novembre dernier face à l’Atalanta (2-2) ? C’est en tout cas l’annonce choc du Sun dans son édition du jour. Absent du derby de Manchester (0-2) le week-end dernier pour cause de suspension, le milieu de terrain s’est ensuite blessé à la cuisse droite lundi dernier avec l’équipe de France. Initialement retenu dans la liste de Didier Deschamps pour les deux derniers matchs de Bleus (Kazakhstan et Finlande), Paul Pogba souffre d’une déchirure qui devrait l’éloigner des terrains pendant deux bons mois.

Le champion du monde 2018 sera donc de nouveau sur pied à la fin du mois de janvier, mois où il pourra commencer à discuter de son avenir avec d’autres clubs, son contrat avec Manchester United se terminant en juin 2022. Convoité par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain notamment, Paul Pogba ne serait pas contre une prolongation de contrat avec le cador anglais, mais réclamerait pour cela un salaire supérieur à celui de Cristiano Ronaldo (560 000 euros bruts par semaine). Le Français, qui gagne actuellement 338 000 euros par semaine, veut devenir le joueur le mieux payé du club selon L’Equipe.

De quoi agacer les dirigeants mancuniens, qui en ont « assez du cirque qui entoure Pogba et son agent Mino Raiola », explique le tabloïde britannique. Le média va même plus loin en affirmant que Manchester United pourrait laisser Paul Pogba loin de l’équipe première, même à son retour de blessure, jusqu’à expiration de son contrat l’été prochain. Une lourde punition, qui obligera les fans à attendre le début de la saison 2022/23 pour revoir Pogba sous les couleurs d’un club. Reste à savoir qui du Real Madrid, du PSG ou encore de la Juventus Turin sera l’heureux élu.