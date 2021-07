Journaliste « RMC » et envoyé spécial en Angleterre, Julien Laurens évoque le dossier Paul Pogba et précise que le milieu de terrain français pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans quelques semaines.

« Cela pourrait arriver. Indépendamment d’une vente ou non de Kylian Mbappé. “Leonardo et Mino Raiola sont toujours de bons amis. Ils discutent. Mais le PSG devrait d’abord vendre des joueurs comme Ander Herrera. On ne sait jamais, ça peut arriver. J’adorerais voir Pogba, né et élevé à Paris, de retour dans sa ville natale.” Commente Julien Laurens pour « The Sport review. »