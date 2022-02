« Chaque pays, avec sa culture et ses spécificités, est différent. C’est toujours difficile de comparer, ou même impossible. Puis le niveau des clubs est aussi différent. Ensuite, au sein même des clubs, il y a des philosophies différentes. Mais c’est clair que le PSG a sa complexité, ni plus ni moins difficile qu’ailleurs. Il faut apprendre et s’adapter aux demandes exigées par une telle équipe.

Médiatiquement, il y a une attention mondiale, surtout depuis cet été. C’est un défi. Les projecteurs sont sur le PSG après les arrivées de stars. On est face au défi d’avoir de bons résultats et de la beauté dans le jeu », a estimé Pochettino.