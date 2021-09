Suivi par de nombreux clubs en Europe, David Neres est finalement resté à l’Ajax Amsterdam mais son temps de jeu s’amenuise au fil du temps. Le Brésilien est poussé vers la sortie.

David Neres vit une situation difficile à l’Ajax. Lors de la dernière grande campagne d’Amsterdam en Ligue des champions, Neres était l’un des plus en vue mais son rôle s’amenuise à l’Ajax. Les arrivées d’Antony et de Berghuis ont ralenti sa progression ce qui le pousse à aller voir ailleurs. Pourtant, malgré ce souhait, le Brésilien est resté au club. A 24 ans, l’ailier est passé de star d’un effectif à simple joueur de rotation. Changement loin de lui plaire selon AS. International brésilien et estimé à 27 millions d’euros, il pourrait être une véritable opportunité alors que son contrat se termine en 2023. Quoiqu’il arrive, l’Ajax ne le retiendra pas et un départ en janvier n’est pas à exclure.