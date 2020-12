Adrien Rabiot affiche un très bon niveau depuis le début de la saison 2020-2021. Son entraîneur Andrea Pirlo se dit surpris du jeu proposé par l’ancien Parisien.

« Je suis satisfait d’Adrien, il fait une très bonne saison, il progresse beaucoup. Je ne le connaissais pas personnellement, je l’avais seulement vu jouer avec la Juventus l’an dernier, on me l’avait décrit comme un joueur totalement différent. En le rencontrant, en le côtoyant au quotidien, j’ai découvert un bon garçon mais surtout un grand travailleur, qui a envie de s’améliorer et qui a de grandes marges de progression », a indiqué le coach des Bianconeri et d’affirmer face aux médias que Rabiot est « un très grand milieu de terrain au niveau mondial » et doit « se mettre en tête qu’il n’est qu’à 70% de son potentiel ». Le message est passé.