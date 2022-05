Le duel entre Patrice Evra et Pep Guardiola continue. Invité sur Prime Video, le Français s’en était pris à Pep Guardiola après son élimination en Ligue des Champions, s’en suit désormais des réponses à tout va. Nous en sommes au troisième round.

« Je n’ai pas compris pour être honnête. Je ne regarde pas beaucoup les médias, et puis un ami m’envoie Guardiola qui parle de ‘peut-être Patrice Evra veut un travail’ et puis après ‘nous les avons détruits avec Barcelone’. Je travaillais pour Amazon Prime et j’ai juste dit que jouer sous Guardiola, quand on a de la personnalité et de l’ego, ça doit être difficile. Je parle des joueurs qui ont joué sous ses ordres et ils disent toujours qu’il a été un problème. Ce que j’ai dit était bien, mais maintenant si vous voulez parler, je vais parler. Je ne vois aucun joueur de City qui l’aime« , a lancé Patrice Evra pour Goal en réponse aux déclarations de Pep Guardiola.

Pep Guardiola : « C’était notre même caractère et cette même personnalité lorsque nous avons perdu à Madrid dans les deux ou trois dernières minutes. Les anciens joueurs spécialistes comme Berbatov, Seedorf et Evra, et ce genre de personne n’étaient pas là. J’ai joué contre eux, et je n’ai pas vu ce genre de personnalité quand je les ai détruits, quand on les a détruits, en finale de Ligue des Champions contre United (en 2009 et 2011, ndlr) », avait-il déclaré en conférence de presse en réponse au Français.