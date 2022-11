Milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri n’est pas passé très loin de rejoindre le club rival, le Real Madrid. D’ailleurs, il n’aurait pas dit non au club champion d’Espagne et d’Europe en titre.

Agé de 19 ans, le milieu de terrain international espagnol est heureux au FC Barcelone mais il le concède, c’est difficile de dire non à une signature au Real Madrid. “J’aurais joué pour le Real Madrid. Il aurait été très difficile de rejeter l’offre d’un des plus grands de l’histoire de ce sport mais cela ne s’est pas produit et maintenant je suis au Barça.” Avait précisé le joueur du Barça dans une interview accordée à ‘El Païs’ il y a quelques heures.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Pedri a disputé 91 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugrana, pour 11 buts. En 2022-2023, le natif de Tegueste a participé à 17 rencontres et trouvé à deux reprises le chemin des filets. Au Barça, il est clairement considéré comme l’avenir du club catalan en compagnie de récent Golden Boy 2022 Gavi. Ils forment l’entrejeu de demain pour le FC Barcelone.