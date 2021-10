Dans une interview accordé au Canal Football Club, Benjamin Pavard, défenseur droit de l’Équipe de France et du Bayern Munich est revenu sur son image dans l’hexagone. Sana langue de bois.

Tu as beaucoup de reconnaissance par tes pairs en Allemagne, alors que tu es régulièrement critiqué en France…

» Je prends du recul sur les critiques en France, je suis parti jeune de France, le public français ne me connait pas beaucoup. On me connait par cette frappe à la Coupe du Monde. «

Ca ne te gêne pas d’être moins respecté chez toi ?

» Bien sur, comme je suis français, j’aurai aimé être plus respecté en France, mais ceux qui connaissent le football savent les performances que je fais. Je ne peux pas forcer les gens à regarder les matchs du Bayern. «

Avec l’Equipe de France, tu te considères moins bon qu’avec le Bayern ?

» Non pas forcément. On manque parfois d’automatisme. En plus je viens de découvrir un autre poste avec l’Equipe de France, piston droit. Avant je jouais en défense centrale à Stuttgart, là cela fait deux ans que je joue défenseur droit titulaire avec le Bayern. Je me suis habitué à ce poste là… Piston droit, tu ne peux pas être performant tout de suite, c’est un nouveau poste pour moi. (…) on me demande d’être haut, parfois je ne suis pas forcément bien positionné. «

C’est peut être de là qu’est venue ta brouille avec Paul Pogba ?

» J’ai regardé plusieurs fois l’action, on en a reparlé avec Paul, il s’est excusé d’avoir réagi de cette manière. Ok, je ne me déplace pas suffisament bien sur cette action, je ne suis pas à l’arrêt non plus, et il y aurait pu aussi y avoir d’autres mouvements de joueurs. On a eu une explication, je ne lui en veux pas, on en a parlé après le match, tout est réglé. «

A quel poste tu préfères jouer ?

» Mon poste c’est défenseur central. Ca l’a toujours été, c’est là ou je me sens le plus à l’aise, ou je prends le plus de plaisir. Je pense qu’on voit plus mes qualités sur ce poste là. (…) Mes coachs savent très bien que c’est mon poste. Pour l’instant, ils me mettent latéral droit, c’est qu’ils ont confiance en moi et en mes qualités. (…) Si Didier Deschamps me fait confiance, ce n’est pas pour mes beaux yeux ou mes cheveux, c’est qu’il est conscient de mes qualités. Après, je sais que je peux m’améliorer dans certains domaines, ou je dois prendre plus de risques et d’initiatives. J’en suis conscient et je travaille dessus. «

Tu as des qualités…

» En principe, on demande à un défenseur de bien défendre. Aujourd’hui, le latéral c’est aussi apporter offensivement. C’est sur que sur le papier, Pavard c’est peut être moins sexy que Hakimi ou Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. Si je n’étais pas assez performant, je ne serai pas titulaire et je ne jouerai pas en Equipe de France. «

Interview par Canal+.