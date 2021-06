Blessure ouverte où simple « seum », l’Euro 2016 n’est toujours pas digéré pour Paul Pogba. À l’aube d’une nouvelle édition du Championnat d’Europe, le milieu de terrain s’est confié ce dimanche dans une interview à Téléfoot.

« Je l’ai encore là par rapport à l’Euro (2016)… Ça n’a pas changé. Une autre équipe est venue prendre cette coupe chez nous. Ça bien sûr que ça reste. On a gagné la Coupe du Monde (en 2018), franchement c’était un mal pour un bien.

Maintenant on n’est pas venus ici pour participer à l’Euro (2020) et juste être une belle équipe qui y a participé. On veut, on veut gagner ça, on veut aller chercher la victoire, on doit être motivés. On doit en vouloir plus que les autres », cinq ans après, Paul Pogba l’a toujours en travers.