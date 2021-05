La Juventus Turin n’est pas en forme cette saison sur le plan national et européen. L’ancien latéral gauche bianconero Patrice Evra (2014-2017) a démonté certaines décisions des dirigeants.

« Se séparer de Massimiliano Allegri était une erreur sensationnelle : c’était un entraîneur malin, intelligent et il aimait beaucoup la Juventus », a indiqué l’ancien international français. Avant de revenir sur le départ de Giuseppe Marotta au poste de directeur sportif : « Un très bon dirigeant, excellent, celui qui a fait venir beaucoup de bons joueurs, certains même gratuitement. Pensez à Pirlo, Tevez, Coman, Pogba et même ‘Tonton Pat’. Je t’aime Beppe et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi quand j’étais à la Juventus. »