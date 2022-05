Présent lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Gianluigi Donnarumma a été interrogé en zone mixte sur la hiérarchie des gardiens parisiens. L’Italien en est certain. Il sera le numéro 1 la saison prochaine.

« Je n’ai encore parlé avec personne, je suis seulement heureux d’être ici. Le club doit prendre une décision. Il n’y a aucun problème, moi je suis content d’être ici. Et je serai certainement encore là la saison prochaine. Ça, je le sais déjà mais c’est le club qui décide. Pour moi, il n’y a pas de souci, je suis bien ici. J’ai encore quatre ans de contrat, je suis très content », a lancé Gianluigi Donnarumma devant la presse après avoir remporté le trophée UNFP de meilleur gardien de la saison en Ligue 1. L’Italien semble convaincu de détenir la place de numéro 1 au Paris Saint-Germain. Des déclarations qui remettent encore un peu plus l’avenir de Keylor Navas en question. Le Costaricien semble ne plus avoir sa place à Paris.