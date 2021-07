Le mercato de l’OM est spectaculaire. William Saliba devrait gonfler les rangs des déjà nombreuses recrues annoncées.

Après Gerson, de la Fuente, Balerdi dont l’option d’achat a été levée, et les arrivées imminentes en prêts de Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder, c’est cette fois William Saliba qui est tout prêt de rejoindre la cité phocéenne. Le défenseur français, sous contrat avec Arsenal et prêté à Nice la saison dernière, serait motivé par le projet Marseillais. L’ancien Stéphanois, aujourd’hui âgé de 20 ans, renforcerait la défense centrale de l’OM. Affaire à suivre dans les toutes prochaines heures…