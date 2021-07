Annoncé comme la grosse recrue de l’OM cet été, Gerson a adressé un premier message aux supporters marseillais.

Arrivé en provenance de Flamengo contre un montant situé entre 20 et 25 millions d’euros, Gerson a dit ses premiers mots à destination des fans de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. « Merci à tous les fans et à l’Olympique de Marseille pour l’accueil. Heureux, motivé et désireux d’être sur le terrain », a écrit le milieu de terrain Brésilien, deuxième recrue de l’été après le jeune Barcelonais Konrad de la Fuente.

Mais le mercato marseillais est encore loin d’être terminé. Le président Pablo Longoria pisterait notamment le gardien de but espagnol Pau Lopez et son coéquipier de l’AS Roma, Cengiz Ünder. Les pistes Mattéo Guendouzi et Thiago Almada sont également à l’étude en coulisses. Affaire à suivre…