Bientôt en fin de contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé a fixé une ultime condition avant de s’engager avec les Blues de Chelsea.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé est toujours en négociation avec plusieurs cadors européens. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, le Français n’exclut pas une prolongation de contrat au Barça. Seul hic, les exigences salariales de l’ancien Rennais sont bien trop éloignées de la réalité financière du club catalan qui cherche déjà à faire des économies pour financer le transfert de Robert Lewandowski. D’après les informations de Sky Sports, c’est aujourd’hui le club de Chelsea qui fait office de favori dans le dossier Dembélé.

En rejoignant les Blues cet été, Ousmane Dembélé pourrait percevoir un salaire bien plus conséquent et retrouver son ancien coach Thomas Tuchel, avec qui il avait brillé sous les couleurs du Borussia Dortmund (10 buts, 21 passes décisives). Mais là encore, le Français et son agent Moussa Sissoko se montrent gourmand. Le média britannique précise en effet que le Barcelonais a exigé une place de titulaire indiscutable la saison prochaine à Chelsea. De quoi faire douter les représentants londoniens, qui se posent déjà des questions concernant la condition physique de Dembélé. En cas d’échec des négociations avec lui, Chelsea aurait déjà fait de Raheem Sterling (Manchester City) son plan B. Affaire à suivre…