Le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé sont en négociations depuis plusieurs mois afin de signer une possible prolongation. Volonté désormais mise aux oubliettes. Les deux parties envisagent un départ gratuit.

Arrivé au FC Barcelone comme le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club, 135 millions d’euros, Ousmane Dembélé était l’une des promesses les plus brillantes du club catalan. Jouer en Espagne, sous les couleurs du Barça, était un rêve pour le Français, rêve qui s’est transformé en cauchemar. Blessé à répétition, l’ancien du Borussia Dortmund n’a jamais su s’adapter à un club en perdition de la stature du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, les dirigeants blaugranas ont fait le forcing pour le prolonger et faire de lui un leader offensif du club mais, après plusieurs mois de négociations, une décision commune semble ressortir. Selon Matteo Moretto, le Français de 24 ans pourrait quitter le Barça l’été prochain. Ainsi, un gros salaire quitterait le navire et allégerait les finances du club. Une possibilité qui devient de plus en plus concrète au fil des jours.