Ce jeudi soir, l’Algérie a infligé une grosse défaite 4 buts à 1 face à l’équipe de la Mauritanie en match amical dans la zone Afrique.

Largement favoris au coup d’envoi, les champions d’Afrique en titre ont corrigé la Mauritanie 4 buts à 1 avec un doublé de Sofiane Feghouli aux 40e et 57e minutes de jeu, avant que l’ancien bordelais Adam Ounas n’inscrive le 3e but à l’heure de jeu. C’est ensuite l’attaquant Baghdad Bounedjah qui termine le travail 10 minutes plus tard. C’est Yacoub, qui avait réduit la marque à la 55e minute.